طقس المحافظات في عيد الفطر.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس المحافظات المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء، حتى الاثنين المقبل، إذ يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من اليوم، تشهد حالة الطقس انخفاضًا تدريجيًا وطفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

حالة طقس اليوم الأربعاء 19 أبريل

تشهد عدد من المناطق، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تضعف فرص سقوط أمطار، لتكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وسيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس الخميس 20 أبريل

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد غدًا الخميس، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحياناً، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة طقس الجمعة 21 أبريل

ويشهد طقس الجمعة المقبلة، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين 23 و24 أبريل

ومن المتوقع أن يسود طقس يومي الأحد 23 أبريل والاثنين 24 أبريل، ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في أول أيام عيد الفطر كالآتي:

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد

القاهرة الكبرى، العظمى 27 والصغرى 16.

الوجه البحري، العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، العظمى 230 والصغرى 20.

شمال الصعيد، العظمى 29 والصغرى 17.

جنوب الصعيد، العظمى 35 والصغرى 21.