مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28.. هجرس يعيش حياة المشاهير

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 7، العديد من الأحداث الكوميدية، خاصة بعد تبديل هجرس ومحمد سلام شخصيتيهما.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28

وخلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 7، تبديل شخصية هجرس ومحمد سلام، بعد هروب الأخير من السجن، ليعيش هجرس في فيلا محمد سلام وينبهر بها، ويطلب من حارس الفيلا زراعة ذرة في حديقة الفيلا وفتح حمام السباحة ليكون عام مع دخوله بتذاكر، ويقابل هجرس عددا من معجبات محمد سلام ويلتقط معهن صورا تذكارية ويطلب منهن الزواج، لكنهن يتعجبن من طلبه ويتركن المكان ويغادرن، فيرد عليهن «اشمعنا جعفر العمدة متجوز 4؟».

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساء، والمسلسل بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد حسن.