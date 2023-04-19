أحمد السقا عن مسلسل الكبير أوي: «نفادي جنني.. ونفسي أشوف مكي في حاجة تانية»

كشف الفنان أحمد السقا ظهوره في مسلسل «الكبير أوي 7»، قائلا إن الفنان أحمد مكي عرض عليه الاشتراك في حلقة ستكون قائمة عليه، فوافق على الفور.

السقا: «نفادي موتني من الضحك»

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن «نفادي» في مسلسل الكبير أوي «موته من الضحك».

ولفت أن تصوير المشاهد مع «نفادي» استغرق وقتا بسبب الضحك، متابعا: «نفادي جنني، وفيه حوار ارتجالي في المشاهد بيني وبين نفادي بسبب الغمزة».

نصيحة «السقا» لـ أحمد مكي

وعن رأيه في تصوير أجزاء جديدة من مسلسل الكبير أوي، قال: «أنا بحب الكبير، ومش هقدر أقول ميكملش، بحب الكبير أوي، بس بتمنى لأخويا وصاحبي أحمد مكي يعمل حاجة تانية بس مش يسيب الكبير ويحرمنا منه».

وأوضح، أن ظهور الفنان كضيف شريف يعد تشريفا له في الأعمال الفنية الغربية، لافتا إلى أنه ظهر كضيف شرف مع ياسر جلال في مسلسلي «رحيم» و«الاختيار».