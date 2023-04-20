حبس متهم بالإتجار في «الحشيش» بالقليوبية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش في الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء أنَّ أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية ألقت القبض على المتهم بالإتجار في المخدرات، أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة، ثم خروجه من السيارة والمرور من محطة تحصيل الرسوم سيراً على قدميه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم كميات من مخدر الحشيش يصل وزنهم الإجمالي 4.500 كيلوجرام، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالقليوبية، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سوف يُطبق عليه المادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».