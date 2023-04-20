«الأرصاد»: أجواء ربيعية مستقرة خلال إجازة عيد الفطر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مع دخول الليل، وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى لـ15 و16 درجة مئوية، كما تنشط الرياح وتتراوح سرعاتها بين الـ30 كم/ ساعة لـ40 كم/ ساعة، موضحة أنّ أجواء عيد الفطر المبارك، تكون ربيعية ومستقرة.

متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة

وتوقّعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، لكنها غير مؤثرة على أي أنشطة يومية.

استقرار بحالة الطقس مع تكون للشبورة المائية

وأوضحت غانم، أنّ الأجواء تكون ربيعية معتدلة مع استقرار بحالة الطقس، وتتكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر من غدا الجمعة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنّ مجمل الظواهر الجوية المستمرة معنا خلال فترات الإجازة، ولن تؤثر على أي أنشطة يومية، ولكن من الهام الحذر من درجات الحرارة وانخفاضها فترات الليل، واصطحاب جاكيت كي لا نشعر بالبرودة.