الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس: انخفاض الحرارة مع سقوط أمطار

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحيانًا، وذلك على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وذلك في حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ حالة الطقس اليوم سيكون غائم جزئيًا على جميع أنحاء الجمهورية عدا محافظات جنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم 20-4-2023 آخر أيام شهر رمضان، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبو سمبل 37 - 20.