«الأرصاد الجوية»: طقس العيد خريفي يسمح بقضاء الإجازة في المدن الساحلية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك، تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية، وقضاء الإجازة في المدن الساحلية، لافتة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجميع المدن الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، خلال أيام العيد، مع اعتدال حركة الامواج، ووجود نشاط خفيف للرياح، يعمل على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

طقس العيد خريفي

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، بدءً من اليوم الخميس، وطوال أيام العيد، تسمح بتخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكيت خلال فترات الليل في حالة الخروج من المنزل خاصة الاطفال، منعا للإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم 20-4-2023 آخر أيام شهر رمضان، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20