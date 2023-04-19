حالة الطقس في عيد الفطر 2023.. عدة ظواهر جوية تضرب المحافظات

تشهد حالة الطقس في عيد الفطر 2023 الذي تمتد إجازتة لمدة 6 أيام بداية من يوم الخميس المقبل حتى الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري، عدة ظواهر جوية متقلبة على كافة الأنحاء مابين شبورة مائية وارتفاع بدرجات الحرارة على بعض المناطق وانخفاضها بمناطق أخرى وفقا للهيئة العامة للأرصاد.

كما تشهد حالة الطقس في عيد الفطر 2023 نشاط رياح على مختلف أنحاء مصر تكون مثيرة للأتربة والرمال ببعض الأحيان، مع سقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس في عيد الفطر 2023

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لأيام العيد حتى آخر أيام عطلة عيد الفطر المبارك، 25 أبريل، رابع أيام عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، كما قدمت الهيئة للمواطنين عدة نصائح وإرشادات لتجنب التقلبات الجوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

خريطة الطقس في عيد الفطر 2023

وتنشر «الوطن»، حالة الطقس في عيد الفطر 2023 وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة في إطار خدماتها لمتابعيها، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

- ارتفاع درجات الحرارة: تشهد القاهرة الكبرة والوجه البحرى وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة ودافئ على السواحل الجنوبية، بينما حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا خلال عيد الفطر المبارك 2023

طقس العيد ليلا

- انخفاض درجات الحرارة: تنخفض درجات الحرارة وتميل للبرودة بطقس عيد الفطر المبارك 2023على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بينما يعتدل الطقس على جنوب سيناء ليلا.

- شبورة مائية: تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد بطقس العيد شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا.

نشاط رياح وسقوط أمطار

- نشاط للرياح: تنشط الرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد

سقوط الأمطار: تتعرض عدة أماكن على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

حركة الملاحة بطقس العيد

- حركة الملاحة: تعتدل حركة الملاحة بالبحرين بطقس عيد الفطر المبارك، فيبلغ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط، والبحر الأحمر من متر ونصف حتى مترين، لتكون حركة الملاحة مناسبة للمارسة الانشطة البحرية.

تحذيرات بطقس عيد الفطر

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين باتباع عدة تعليمات أثناء التقلبات الجوية بطقس أيام عيد الفطر المبارك 2023 منها:

- القيادة بهدوء صباحا أثناء الشبورة.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بالأماكن شديدة الحرارة فترة الظهيرة.

- متابعة النشرات الجوية دائما والالتزام بالتحذيرات.