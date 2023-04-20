أسعار الذهب العالمية تستقر على ارتفاع خلال تعاملات اليوم

حققت أسعار الذهب العالمية اليوم خلال بداية التداولات استقرارًا في الأسعار، وجاء الاستقرار عقب ارتفاع السعر قليلًا صباح اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين خلال تداولات أمس الأربعاء.

وتأتي استقرار أسعار الذهب في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى الدولار، خاصة مع احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

أوقية الذهب تسجل 1994 دولارًا

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.83 دولار للأوقية، وظلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مستقرة عند 2006.30 دولار، كما تراجع مؤشر الدولار 0.1%، ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووفق رويترز، قال مات سيمبسون المحلل البارز في سيتي إندكس، إنَّه على الرغم من هبوط الذهب إلى ما دون 1980 دولارا بالأمس، سارع المستثمرون إلى اغتنام فرصة الانخفاض السريع ودفعوا الأسعار في المعاملات الفورية مرة أخرى لتتجاوز مستوى الدعم الرئيسي، وذلك بسبب كثرةالشراء للاستفادة من السعر المنخفض.

وأضاف أنَّ هناك تأهب وترقب، خاصة مع احتمالات اتخاذ أعضاء مجلس البنك المركزي الأمريكي قرارات تدعم تشددهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية في فترة الصمت التي تبدأ يوم السبت قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال جون ويليامز رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الأربعاء إنَّ التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وسيتخذ الاحتياطي الاتحادي إجراءات لخفضه، وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وأظهر استطلاع لـ رويترز أن الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمرة أخيرة في مايو أيار قبل وقف الزيادة حتى نهاية عام 2023.