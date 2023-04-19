«شعبة الذهب»: المضاربة وراء ارتفاع سعر الجرام والسعر العادل أقل من المتداول

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، صحة ما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي، وما نشر عن طريق الخطأ على بعض المواقع الإخبارية، بتوجهنا بنصيحة للمستهلك بعدم شراء الذهب.

وأكدت الشعبة على أن البيان الصادر منذ أمس الأول، أكد على أن التسعير الحالي للذهب في الأسواق المحلية مبالغ فيه وغير مبرر، كما يشكل ارتفاع أسعار الخام بشكل مبالغ فيه ضار بمصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء .

الشعبة: نصحنا بالتأني في الشراء والبيع

كما نصحت الشعبة المستهلك بالتأني في الشراء أو البيع، وعدم الاندفاع ورفع حجم الطلب دون مبرر وليس الامتناع عن الشراء، نظرا لتغير الأسعار نتيجة نقص في العرض، وارتفاع حجم الطلب بالإضافة إلى أنشطة المضاربة، والتي تحرك الأسعار بشكل أعلى من السعر العادل للذهب.

كما أكد البيان الصادر أمس الأول من شعبة الذهب، أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية ليس مؤشرا لزيادة السعر في الفترة المقبلة، نظرا لتراجع الأسعار بالبورصة العالمية، إذ وصل سعر الأوقية خلال تعاملات اليوم إلى 1971 دولارا متراجعا بحوالي 35 دولارا عن أسعار الأسبوع الماضي، بينما ارتفع السعر المحلي ليصل سعر جرام عيار 21 بالأسواق خلال التعاملات الصباحية إلى 2390 جنيها بزيادة حوالي 190 جنيها عن أسعار الأسبوع الماضي .