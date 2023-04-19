وقف تحديث أسعار الذهب على «آي صاغة» بسبب ارتفاع غير مبرر

أعلنت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال التعاملات، نتيجة وجود تلاعب في الأسعار، وربط الذهب بالعقود الآجلة للجنيه أمام الدولار.

لا مبرر للارتفاع

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية غير مسبوقة، دون وجود مبرر للارتفاع، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية واستقرار العرض والطلب.

وقفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2440 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1975 دولارًا.

تزايد الطلب مجرد حجة

وأضاف إمبابي أنه لا يوجد محددات واضحة لتسعير الذهب، في ظل انفصاله عن السعر بالبورصة العالمية، وضعف الحجة في تزايد الطلب، ونقص المعروض.

أشار إلى أن السوق المحلي يرتفع مع حركة ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، ويخالفها عند الانخفاض، حيث تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 40 دولارًا، لكن الأسعار المحلية ظلت ثابتة ومستقرة، ومع استعادة البورصة العالمية للصعود مرة أخرى، انطلق معها السعر المحلي.

خسائر صغار التجار

وتابع المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب في مصر، وسوف يكبد صغار التجار خسائر لا يمكن تعويضها، ولو قرروا إغلاق المحلات، ستحدث مشاكل لا يمكن احتوائها.

ونوه إلى ضرورة تخفيض سعر الذهب فورًا دون تأخير حتى لا تتفاقم الأوضاع، بجانب محاسبة المسؤل عن ذلك.

وأوضح أن ربط سعر الذهب بالعقود الآجلة للجنيه، أمام الدولار، يعد ارتباطًا فاسدًا، ولا يمكن العمل به، والشركات التي تصدر الذهب ستتعامل بالدولار وفقًا للبنك المركزي أم بالسوق السوداء أم بالعقود الآجلة.