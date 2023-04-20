سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2435 جنيها

يشهد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، استقرارا ملحوظا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب أمس تراجعا، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 20 جنيها، ويرجع سبب تراجع الأسعار، إلى هبوط أسعار الذهب عالميا، حيث تؤثر على السوق المحلي، كما تشهد محلات الصاغة الفترة الراهنة، إقبالا على شراء المشغولات الخفيفة والجنيهات والسبائك، وفقا لما قالة ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر على 2783 جنيها بالنسبة لعيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات الصباح 2435 جنيها، بينما يسجل عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2087 للشراء.

أسعار الذهب في مصر

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، 1623 للشراء، بينما يسجل عيار 12 في محلات الصاغة دون مصنعية 1391 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات الصباح، يسجل استقرارا ملحوظا في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث يبلغ 19480 جنيها للشراء، كما تسجل الأونصة 86547 جنيها.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

سجلت أسعار الذهب عالميا أمس، تراجعا ملحوظا، ما تشهد أسعار الذهب في بداية تعامللات صباح اليوم، هدوء ملحوظ حيث تبلغ سعر الأوقية اليوم 1995 دولارا.