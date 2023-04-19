سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

يغلق سعر الذهب داخل محال الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، في نهاية تعاملات اليوم، على استقرار ملحوظ، حيث تشهد الفترة الحالية إقبالاً من جانب المواطنين على شراء الذهب، نظراً لاقتراب عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه إقامة حفلات الزفاف والخطوبة، حسبما قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وذكر «المغربي»، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن السوق المحلي يشهد حالياً حالة من التوازن بين العرض والطلب.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف «المغربي»، أن سعر جرام الذهب عيار 24 يغلق اليوم على 2783 جنيها للشراء، وعيار 22 بسعر2551 جنيها.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم يسجل 2435 جنيها للشراء، وسعر عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية 2087 جنيها

وتابع، بأن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1623 جنيها، ويسجل عيار 12 اليوم 1391 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ويسجل سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم 19480 جنيها، وذلك بدون مصنعية وضريبة، بينما يبلغ سعر الأونصة 86547 جنيها للشراء.