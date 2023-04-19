محافظ جنوب سيناء: فنادق شرم الشيخ كاملة العدد في عيد الفطر

مدينة شرم الشيخ أحد أهم المنتجعات السياحية في مصر والعالم، تستقبل سنويا ما يقرب من 6 ملايين سائح من كل دول العالم، لقضاء الإجازات في المواسم المختلفة، وتمتلك مدينة السلام مقومات سياحية لا توجد في مناطق أخري، بحسب الواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنّ نسبة إشغالات الفنادق غي شرم الشيخ بلغت 100% خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن مدينة شرم الشيخ بعد قمة المناخ التي عقدت في نوفمبر الماضي، أصبحت مدينة خضراء وجري تجديد بنيتها التحتية بالكامل وتطوير كل المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن الفنادق قامت برفع مستوياتها في إطار التحول الأخضر.

فنادق شرم الشيخ كاملة العدد

وأكد ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في كل مدن محافظة جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ، موضحا أن شرم الشيخ تتميز بتنوع الفنادق والقري السياحية، والتي تبدأ من 3 نجوم وحتي 7 نجوم، بالتالي يستطيع السائح مهما كانت جنسيته اختيار الفندق المناسب له، مشيراً إلى أن جميع فنادق شرم الشيخ جرى رفع كفاءتها قبل قمة المناخ في العام الماضي، وحصلت علي الشهادة البيئية.

وطالب المحافظ عدم استغلال السياح في موسم عيد الفطر، وحسن معاملتهم في المواصلات والمحال التجارية والبازارات.

60 ألف غرفة سياحية

أوضح المحافظ أنّ مدينة شرم الشيخ، هي المقصد السياحي الأول في مصر والشرق الأوسط في المواسم والأعياد، وتستقبل سنويا ما يقرب من 3 إلى 6 ملايين سائح سنويا، وجرى تجهيز مطار شرم الشيخ الدولي ليصبح قادرا على استقبال 10 ملايين سائح سنويا.

وأشار إلى وجود أكثر من 60 ألف غرفة سياحية بمدينة شرم الشيخ، وتبدأ أسعار الإقامة من 400 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه في الفنادق الكبرى 7 نجوم، موضحا أن موسم عيد الفطر المبارك يختلف عن المواسم السابقة، إذ جريى رفع إجراءات قيود فيروس كورونا من معظم دول العالم، إلي جانب أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظل ظروف سياسية لم يشهدها العالم من قبل مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم الاقتصادي الموجود في العالم، ولكن تعتبر شرم الشيخ من الأماكن المميزة عالميا للسياح، لذا فإن نسبة الاشغالات السياحية في عيد الفطر هذا العام بلغت 100%.