فسحة عيد الفطر 2023.. أفضل أماكن الخروجات في محافظة الإسكندرية بأقل تكلفة

يرغب الجميع في معرفة كيفية قضاء فسحة عيد الفطر 2023، وذلك عبر معرفة أشهر أماكن الخروجات في محافظة الإسكندرية، إذ تتجه أعين الجميع إلى عروس البحر الابيض المتوسط خلال تلك الآونة، لما تتميز به من أماكن تنزه عديدة تناسب كافة المواطنين مع طقس ربيعي معتدل، فتكون الخروجة بتكلفة قليلة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية قضاء فسحة عيد الفطر 2023 عبر أماكن الخروجات في محافظة الإسكندرية، بحسب ترشيحات محمد سعد، الخبير السياحي السكندري، لـ«الوطن» الذي أكد أنّ الأعين تتجه إلى المتنزهات والشواطئ كونها أماكن العامة وأقل تكلفة من حيث الدخول والأكثر ملائمة في العيد حيث يكون طقس الإسكندرية مميزًا خلال تلك الآونة.

فسحة عيد الفطر 2023 في مدينة الإسكندرية

يعد كورنيش الإسكندرية أفضل وأهم أماكن قضاء إجازة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية، بل أنه يعد أرخص «خروجة» خلال تلك الآونة حيث «التمشية» والجلوس عليه بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا وصولاً إلى بحري غربا.

حدائق ومنتزهات فسحة عيد الفطر 2023

تعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، وما تم بها من تطوير خلال الآونة الأخيرة، أبرز أماكن فسحة خلال عيد الفطر 2023، بل وتعد أشهر أماكن الخروجات في محافظة الإسكندرية، كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه.

بالإضافة إلى حديقة المعمورة وحديقة الحيوان وعددًا من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة في الميادين العامة، التي يتواجد فيها المواطنون خلال عيد الفطر المتزامن مع أعياد الربيع.

السينما في عيد الفطر بالإسكندرية

تعد السينما واحدة من فسح عيد الفطر 2023، وأحد أماكن الخروجات في محافظة الإسكندرية بالتحديد في نطاق محطة الرمل، الذي يشهد عددًا من دور السينما التي تتباين أسعار تذاكرها وتكون أرخص من سينما المولات، بالإضافة إلى سينما الشعب في قصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة بحري.

شواطئ الإسكندرية جاهزة في عيد الفطر

تعد الشواطئ أهم فسحة في عيد الفطر 2023، نظرًا لأنها أشهر أماكن الخروجات في محافظة الإسكندرية وأكثرها من حيث العدد، بإجمالي 61 شاطئًا، مع تباين الأسعار، حيث توجد أماكن جلوس مجانية وأخرى بأسعار مدعمة بسيطة للشواطئ العامة التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات بالإضافة إلى الشواطئ المميزة والسياحية.