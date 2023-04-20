فسحة عيد الفطر 2023.. اعرف أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس

فسحة عيد الفطر 2023 وأفضل أماكن الخروج في محافظة السويس، تشغل بال الكثيرين، إذ يستقبل أهالي السويس، عيد الفطر المبارك بعد ساعات قليلة، وتبدأ كل أسرة في الإعداد لكيفية قضاء الأوقات الجميلة على أرض محافظة السويس، وتحديد أماكن الفسحة التي تضم الكثير من الحدائق، والأماكن الترفيهية المطلة على خليج السويس، سواء الكورنيش القديم والجديد، أو ممشى النخيل، وجميعها بتكلفة بسيطة.

فسحة عيد الفطر 2023 وأفضل أماكن الخروج في محافظة السويس

تتضمن فسحة عيد الفطر 2023، أشهر أماكن الخروج في محافظة السويس، وهي الحدائق العامة المتعددة، التي تنتشر في أحياء المحافظة، وجرى وتجهيزها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، وأشهر هذه الحدائق هي الفرنساوي بمنطقة بور توفيق، وتضم أشجار عريقة تخطى بعضها حاجز القرن من الزمان، وتعتبر سيشن مفتوح لتصوير العرائس بالمجان، وتم تطويرها في الآونة الأخيرة وأصبحت ذات مظهر جمالي مميز.

حديقة قناة السويس

من أشهر الحدائق العامة والمجانية في فسحة عيد الفطر 2023، ومن أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس، وتوجد في طريق بورتوفيق، بجوار مساكن الهيئة، وتمتد لأكثر من 5 كيلومترات مربعة من المساحات الخضراء والأشجار، وترتادها عائلات السويس في المناسبات في فصل الصيف، لقضاء أوقات سعيدة وبأقل تكلفة، حيث تتكلف المواصلات إليها خمسة جنيهات فقط.

حديقة الخالدين

كما يقصد الآلاف من أبناء السويس، حديقة الخالدين بأول طريق صلاح نسيم، حيث تتميز بمساحات خضراء وأماكن للجلوس تقارب الكيلو متر، فضلًا عن أحواض الورود التي يتسابق رواد الحديقة لالتقاط الصور التذكارية بالقرب منها، وهي من الحدائق المفتوحة بالمجان.

كورنيش السويس والممشى

يفضل الكثيرون من أبناء السويس، قضاء أوقات ممتعة على ضفاف الخليج في عيد الفطر 2023، لذا من أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس، كورنيش السويس الجديد والممتد لمساحة كيلومتر على شاطئ الخليج، وكذلك ممشى الكورنيش، بالإضافة إلى ممشى أهل السويس والنخيل بأول طريق بورتوفيق، وكورنيش السويس القديم، وكلها أماكن فسحة بالمجان.