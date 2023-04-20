قارئ بالإذاعة المصرية يوضح فضائل ليلة عيد الفطر وكيفية إحيائها

تحدث الدكتور أحمد البكري، القارئ بالإذاعة المصرية، عن فضائل ليلة عيد الفطر وكيفية إحياء هذه الليلة المباركة، مستشهدا بالحديث النبوي: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»، موضحًا أن بعض عباد الله يغفلون عن الخير الكثير في ليلتي عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، إذ أنهم يتسابقون في ارتكاب المعاصي.

قيام ليلة العيد في المنزل

وأضاف «البكري» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الإنسان الكيس العاقل الذي سلك طريق النجاح الحقيقي هو من يقيم هاتان الليلتان في ظل غفلة الجميع عنهما، مشيرًا إلى أنه من المستحب والأفضل قيام ليلة العيد في المنزل.

كيفية قيام ليلة العيد

ووجه القارئ بالإذاعة المصرية، المواطنين بأهمية القيام في ليلة العيد في المنزل، وذلك من خلال صلاة ركعتين يكون رب الأسرة إمامًا في الصلاة، أو ذكر الله عز وجل كثيرًا والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا: «الأمر يسير، نوعوا في الطاعات ليس طوال الليل بل ساعة واحدة تكفي».

وأشار إلى أنه يمكن للمؤمن قيام ليلتي العيدين في أي وقت كيفما يشاء حسب ظروف كل شخصًا، متابعًا: «أنا أفضل القيام في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين».