إمساكية اليوم الأربعاء 28 رمضان 2023 ومواقيت الصلاة

كشف دار الإفتاء المصرية، عن إمساكية اليوم الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان 2023، في محافظة القاهرة وعدة محافظات أخرى، لمعرفة المواقيت الرسمية للصلاة.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إمساكية اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة، على هذا النحو.

إمساكية اليوم الأربعاء 19 أبريل

وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإنّ إمساكية اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل يكون الإمساك عند الساعة 03:33 ص، الفجر 03:537 ص، الشروق 05:24 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:24 م، والعشاء 07:46 م.

إمساكية الخميس أخر أيام شهر رمضان المبارك 20 أبريل

وفي اليوم الأخير لشهر رمضان حيث إمساكية الخميس 20 أبريل، فالإمساك عند الساعة 03:31 ص، الفجر 03:51 ص، الشروق 05:23 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:25 م، والعشاء 07:47 م.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر

يأتي العيد مع مولد شهر شوال المقبل هذا العام، وفق ما أعلنه المعهد القومي للدراسات الفلكية والجوفيزيقية، حيث سيكون غرة شهر شوال 1444، الموافق يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، كما سيكون هناك استطلاع للهلال يوم 29 رمضان الجاري «يوم الرؤية» مساء الخميس المقبل 2023، للتأكد من ظهور الهلال، وبالتالي بدء أيام العيد.

موعد صلاة عيد الفطر

ومن المقرر أنّ أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون صلا ة العيد عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.

إجازة عيد الفطر 2023

ووفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرا، بشأن موعد إجازة عيد الفطر 2023، وعيد تحرير سيناء 2023، وستكون إجازة عيد الفطر في الفترة من يوم الخميس 20 من شهر أبريل الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء.