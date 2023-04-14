متي موعد ليلة الشك عيد الفطر 2023؟ سؤال تردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة، نظرا لاقتراب حلول عيد الفطر المبارك، ولذلك نستعرض موعد حلول ليلة الشك، وما هي ليلة الشك.

متى موعد ليلة الشك عيد الفطر 2023

وفي الإجابة على سؤال متى موعد ليلة الشك عيد الفطر 2023، فلابد من الإشارة إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال 1444 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من شهر رمضان الجاري، وبالتالي فإن يوم الرؤية يوافق 2023 / 4 / 20 م.

وبناء عليه، فإن إجابة سؤال متى موعد ليلة الشك عيد الفطر 2023 هي يوم السبت الموافق 22 من شهر أبريل الجاري، وهجريا سيوافق 1 شوال، وهو ما سوف تقوم دار الإفتاء المصرية بتأكيده من خلال رؤية هلال شهر شوال، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 22 ابريل أو يوم الجمعة 23 ابريل.

موعد ليلة الشك عيد الفطر 2023

وبالحديث عن متى موعد ليلة الشك عيد الفطر 2023، لابد من الإشارة إلى أن ليلة الشك هي الليلة التي يتم فيها تحديد ما إن كان أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في اليوم التالي أو اليوم الذي يليه، والتي من المفترض أنها توافق يوم 30 رمضان.