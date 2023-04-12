السيطرة على حريق بصيدلية وآخر بمنزل في المنيا بسبب ماس كهربائي

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقين الأول اندلع داخل منزل في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 2، كما تمت السيطرة علي حريق داخل صيدلية بمدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة بالطابق الخامس في مدينة مطاي.

نشوب حريق في منزل بمطاي

بانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي مما أسفر عن إصابة ناجح علي 55 عاما، صاحب المنزل، ومينا سامي 17 عاما طالب، يقيمان في مدينة مطاي، وأصيبا بالاختناق، وتم نقلهما إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

إخماد حريق داخل صيدلية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق بصيدلية بشارع عدنان المالكي بالقرب من كوبري المشاة بحي شمال مدينة المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده دون إصابات بشرية، حيث تبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق بعض محتويات الصيدلية من علاج وأدوية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.