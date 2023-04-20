مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28.. عائلة من أسيوط تكشف سرا خطيرا عن القماشين

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28 للفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، أحداثا مثيرة، حيث ظهرت عائلة من صعيد مصر وتحديدًا محافظة أسيوط، معها سرا جديدا حول عائلة القماشين الذين يعيشون في سوق الكانتو، ومن المقرر أن نعرفه في حلقة اليوم.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28

قرر رشاد أن يتعاون مع الإنجليز في سبيل الحفاظ على ملكيته وأحقيته في سوق الكانتو، إذ اتفق معهم على مساعدتهم وإخبارهم بكل المعلومات عن سوق الكانتو والأهالي في مصر القديمة، مقابل أن يكون في حمايتهم.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.