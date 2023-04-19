إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 16 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر رمضان، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 16 شخصًا بالحادث

أسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عن إصابة 16 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم وهم كل من:

عرفة سيد صادق، 23 سنة. إبراهيم سيد فارس، 32 سنة. ربيع مصطفى حسن، 40 سنة. أسامة عيد علواني، 31 سنة. شعبان عيد عاشور، 48 سنة. رمضان محرم عبد الحميد، 5 سنوات. أحمد عبد التواب علي، 34 سنة. مصطفى وهبة طه، 22 سنة. محمد رمضان علي، 28 سنة. عرفة سيد صادق، 23 سنة. أحمد عبد الحي عبد الباقي، 20 سنة. إسلام محمد سيد، 35 سنة. أحمد عبد الله أحمد 20 سنة. شادي جمعة، 58 سنة. محمد طه بكري، 25 سنة. أحمد يوسف عبد الله، 55 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.