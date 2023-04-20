الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان.. نجاح موسم دراما المتحدة (فيديو)

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إنّ مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان حقق النجاح الأكبر على المستوى الجماهيري والشعبي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يتضمّن الخلطة الشعبية، فضلا عن أنّه مكتوب بحرفية شديدة جدا فيما يتعلق بتسلسل الأحداث والتشويق.

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الحدوتة بتفاصيلها سواء اختطاف ابنه أو سلسلة الأحداث المتتالية في حياته مكتوبة بدقة، كما أنّ المخرج محمد سامي قدّم كل الفنانين بشكل مميز وحصلوا على قدرات تمثيلية كبيرة».

وتابع الناقد الفني: «هناك مشاهد كثيرة فيها مشاعر وتأثر، والمشاهد المصري يحب هذا النوع من المشاهد، لذلك حقق المسلسل نجاحا كبيرا».

وأشاد بمسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، موضحًا، أنه حقق نجاحا كبيرا وقدم رسالة مهمة جدا، ويعبر عن عودة لتقديم الأعمال الدينية والتاريخية، ولكن بشكل جديد ومختلف، كما أن مسلسل ضرب نار من الأعمال التي تشهد أكشن ودويتو ناجح بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.