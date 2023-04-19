طارق الشناوي: عودة المسلسلات التاريخية مثل «رسالة الإمام» خطوة إيجابية

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن عودة المسلسلات التاريخية مثل مسلسل رسالة الإمام وسره الباتع «خطوة إيجابية»، إذ أن التنوع مطلوب كونه يفتح باب للإبداع.

مصر تمتلك القوة الناعمة

وأعرب «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، عن سعادته بعودة المسلسلات التاريخية المصرية، لأنها مصر التي تمتلك القوة الناعمة، وهي المنوط بها فتح باب التنوع لأي فنان عربي، فمخرج رسالة الإمام هو المخرج الليث حجو وهو سوري الجنسية، كما أن التي قامت بإعداد الموسيقى التصويرية لمسلسل تحت الوصاية هي ليال وطفة وهي سورية الجنسية أيضًا، وهذه هي قوة مصر التي تشارك الفنانيين ولا تسألهم عن الجنسية.

مشاركة فنانيين من لبنان وسوريا وتونس في مسلسلات رمضان

ولفت الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن العديد من الأعمال الدرامية هذا العام شهدت مشاركة من فنانيين من لبنان وسوريا وتونس، مؤكدًا أن العمل الفني متاح للموهوب وليس لجنسية الفنان.