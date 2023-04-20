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محافظة القاهرة تخصص أرقام للإبلاغ عن مخالفات البناء أيام العيد

المحافظ: اجراء قانوني وحاسم ضد المخالفين

كتب:

وائل فايز
12:20 م | الخميس 20 أبريل 2023
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونيا حاسم ورادع.

 رفع درجة الاستعداد أيام العيد 

وشدد محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

 مواجهة البناء المخالف 

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للقيام بالبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.