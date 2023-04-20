معهد البحوث الفلكية يوضح حقيقة موعد عيد الفطر المبارك

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة أن يكون أول أيام عيد الفطر 2023 السبت المقبل، مؤكدا أنّ الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، أشارت إلى أنّ الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وأنّ اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان 2023، وسيكون عدد أيام شهر رمضان 2023 هو 29 يوما، مؤكدا أنّ الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك سيكون لدار الإفتاء المصرية.

البحوث الفلكية يوضح حقيقة موعد عيد الفطر 2023

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، اليوم بالإشتراك مع دار الإفتاء المصرية، هلال غرة شهر شوال 1444 هجريا وأول ايام عيد الفطر المبارك، عقب غروب شمس اليوم الموافق 29 رمضان، من خلال اللجان والمحطات المنتشرة بمختلف مناطق جمهورية مصر العربية.

عيد الفطر المبارك 2023

و في السياق ذاته، كشف المركز الدولي للفلك، عن أنّ موعد عيد الفطر 2023 سيكون الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري في غالبية الدول العربية، وعدد قليل منها جدا سيكون السبت كعمان والمغرب.

وفي السياق ذاته، وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.