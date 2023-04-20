طوارئ بأجهزة المدن الجديدة لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت أجهزة المدن الجديدة حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدمة أفضل لرواد المدن الجديدة وقاطنيها.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تشكيل مجموعة عمل طوارئ برئاسة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ووضع خطة لمتابعة سير العمل بالمدينة، موجهاً بتفعيل غرفة العمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة – النظافة - رش المبيدات الحشرية).

الغيطي: لجنة تدخل سريع

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على رؤساء الأحياء ضرورة المرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أي مخالفات أثناء الإجازة بأحياء المدينة.

الغيطي: خط ساخن لتلقى جميع الشكاوى

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يوجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع، وذلك لكل من يحاول ارتكاب المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، وكذا إتاحة الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

سعد: التنسيق مستمر بين جميع قيادات الجهاز

وفي السياق نفسه شدد المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة وقف الإجازات خلال فترة الأعياد، والعمل على التنسيق المستمر بين جميع قيادات الجهاز، لتقديم أفضل خدمة لرواد مدينة الشروق.