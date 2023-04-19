متي يكون عيد الفطر.. الجمعة أو السبت؟.. مركز الفلك الدولي يوضح

كشف الدكتور محمد عوده شوكت، مدير مركز الفلك الدولي حقيقة ما يتردد بشأن تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة في عدد من الدول، والسبت في عدد آخر من الدول، قائلاً: «القمر يغيب بعد غروب شمس لفترات تصل لـ25 دقيقة، وهذه القيم والدلالات تعتبر لكثير من الدول العربية كافية لبدء الشهر الهجري الجديد، وهو ما يرجح أن العديد من الدول العربية سيكون العيد بها يوم الجمعة»، لافتا إلى أن هناك دولا أخرى تشترط رؤية الهلال وتتمسك بها ولا تقبل غير الرؤي الصحيحة وبالتالي يكون العيد يوم السبت المقبل.

عيد الفطر المبارك 2023

وأكد مدير مركز الفلك الدولي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تحديد المواعيد يكون وفقاً للحسابات الفلكية، قائلاً: «من يعتمد على الرؤية فقط سيكون عيده السبت، ومن يقبل بوجود القمر سيكون عيده الجمعة، ولكن يجب أن نعلم أن لكل دولة ظروفها ومتغيراتها وقراراتها في الرؤية والحسابات، فهناك دول تتعامل بالحسابات الفلكية وأخرى تتعامل بالرؤية الشرعية».

المعهد القومي للبحوث الفلكية

وفي السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.