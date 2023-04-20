ضبط أسماك مملحة فاسدة في حملة تموينية مكبرة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، في محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لمتابعة الحالة العامة داخل الأسواق وتحقيق الانضباط.

تحرير محاضر عدم إعلان عن أسعار

وأوضح أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أنه خلال الحملة تم ضبط كميات من الألعاب النارية غير المصرح بها، بالإضافة لتحرير مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وضبط منتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير مخالفات في أثناء المرور على المخابز البلدية، لضبط الخبز ناقص الوزن.

وأكد رئيس المركز، استمرار جهود الوحدة المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة من خلال التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط كميات من الأسماك المملحة

ونظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لمتابعة الحالة العامة داخل الأسواق وتحقيق الانضباط.

وقال هشام فايز رئيس المركز، إنه خلال الحملة تم ضبط كميات من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير 4 مخالفات للمحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات و10 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف رئيس المركز، أن هناك تنسيق دائم مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، لتنظيم تلك الحملات لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.