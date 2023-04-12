توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز مطاي بالمنيا

أعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، عن توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بقرى إدقاق المسك ومرزوق وإبجاج الحطب وعباس رحمى في مركز مطاى.

تحقيق التكافل الاجتماعي في رمضان

أشاد ياسر بخيت بدور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا شهر رمضان سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وكثفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وجمعية الأورمان الجهود فى توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

دعم الفئات الأكثر احتياجا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

أوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.