قارئ بـ«الإذاعة»: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أجاز إخراج زكاة الفطر نقودا

تحدّث الدكتور أحمد البكري، القارئ بالإذاعة المصرية، عن فضائل ليلة عيد الفطر وكيفية إحياء الليلة المباركة، ذاكرًا رأي الحنفية في ذلك، إذ يرون أنّه يمكن للمسلم قيام ليلة العيد من خلال أداء صلاة العشاء جماعة إلى جانب عزم النية على أداء صلاة الفجر جماعة أيضًا، وذلك من باب التيسير على المؤمنين في قيام ليلة العيد، مشيرًا إلى أنّ مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أجاز إخراج زكاة الفطر نقودا.

الأعمال بالنيات

وأضاف «البكري» خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أنّه حالة أدى المؤمن صلاة العشاء جماعة، ونام ولم يصلي الفجر جماعة، فإنّ الله عز وجل اسمه الكريم ويحتسب ذلك إحياء لليلة عيد الفطر المبارك، إذ إنّ الأعمال بالنيات.

مواعيد زكاة الفطر

وأشار القارئ بالإذاعة المصرية، إلى أنّ مواعيد زكاة الفطر متاح أدائها إلى ما قبل صلاة العيد، إذ خرجت بعد صلاة العيد أصبحت صدقة وليست زكاة العيد، موضحًا أنّ زكاة الفطر على الفرد الواحد يجب ألا تقل عن 30 جنيها، طبقًا لما قررته دار الإفتاء.

وتابع أنّ هناك بعض الآراء تشير إلى أنّ زكاة الفطر حبوب وليست نقودا، ولكن الدين الإسلامي يسير وليس عسير، والمذهب الذي أباح جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا كان مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، مشيرًا إلى أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراج حبوب.