فسحة عيد الفطر 2023.. أفضل أماكن الخروج في سانت كاترين بينها جبل موسى

فتميز مدينة سانت كاترين بارتفاعها عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبًا، وهي المدينة الجبلية الوحيدة في محافظة جنوب سيناء، فطبيعتها الجغرافية جعلتها الوجهة الأنسب لـ فسحة عيد الفطر 2023، لذا تعد من أفضل أماكن الخروج في محافظة جنوب سيناء، ويقبل عليها الآلاف من الأهالي والسياح أيضًا.

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أّن المواطنين اعتادوا على قضاء الإجازات في الوديان وسط الطبيعة، أما بالنسبة للسياح فتعتبر قمة جبل موسى ودير سانت كاترين، من أفضل أماكن الخروج في محافظة جنوب سيناء خلال فسحة عيد الفطر 2023.

فسحة عيد الفطر 2023 في سانت كاترين

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، عن فسحة عيد الفطر 2023، إنه من أفضل أماكن الخروج في محافظة جنوب سيناء، مدينة سانت كاترين، حيث تختلف عن باقي المدن، فهي لا تملك شواطئ بل تملك وديان وجبال، يتجمع الأهالي فيها في العيد ويتنزهون خارج المنزل.

وتتميز سانت كاترين، بوادي التلعة ويحتوي على بحيرات مياه طبيعية وشلالات مياه وحدائق يزرع فيها النقليات «اللوز، الجوز، الفستق»، المشمش، التين، ويتميز بوجود مخيمات للسياح، بالإضافة إلى وادي الأربعين، وادي جبال، وادي طلاح.

بالنسبة للسياح في فسحة عيد الفطر 2023 في سانت كاترين، يمكنهم صعود قمة جبل موسى عليه السلام، ومشاهدة شروق الشمس وزيارة دير سانت كاترين.

شواطئ عامة مجانية

وقال اللواء خالد فودة، إن مدن محافظة جنوب سيناء تتميز بوجود مناطق للخروج في عيد الفطر 2023، مشيرًا إلى أنّ المدن الساحلية بالكامل تمتلك شواطئ عامة مجانية، بالإضافة إلى وجود حدائق ومتنزهات في كل مدينة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنّ مدينة طور سيناء تمتلك أماكن للخروج في العيد، هي الكورنيش بطول 6 كيلومترات، مقصد العائلة، شارع 306، ساحة العلم، إلى جانب الشواطئ العامة.