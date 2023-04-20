«البحوث الفلكية» يستطلع هلال عيد الفطر المبارك 2023 ويكشف موعده

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، هلال شهر شوال 1444 هجريا، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وذلك مساء اليوم عقب غروب شمس الـ29 من شهر رمضان الجاري 2023، بعدد من الأماكن والمحافظات، بالاشتراك مع اللجان الشرعية التابعة للمعهد، وفقاَ للضوابط والثوابت والقواعد العلمية المعمول بها في هذا الشأن.

موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2023

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لبيان صادر عنه، أن الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، أشارت إلى أن اليوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري هو المتمم لشهر رمضان، وأن غداً الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري أول أيام شهر شوال 1444 هجريا، وأول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

واستعد المعهد في مرصد حلوان ومرصد القطامية وعدد من المراصد الفلكية التابعة له لاستقبال الزوار الراغبين في متابعة عملية رؤية هلال شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.