ضبط 200 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملات مكثفة بالمنوفية

تواصل الوحدات المحلية، جهودها في شن حملاتها المكبرة وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري والتلاعب، وجرى ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة في حملات تفتيشية بالمنوفية قبل حلول عيد الفطر المبارك.

حملة مكبرة في مركز تلا بمحافظة المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، حملة تفتيشية بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، على الأسواق والمخابز والمحال العامة ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بنطاق المركز، للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات البيئية والصحية، أسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا بين ممارسة أنشطة بدون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلًا عن ضبط وإعدام لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، حملة مكبرة بزاوية رزين بالإشتراك مع الجهات الأمنية للمرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتم ضبط محطة تموين سيارات تمارس النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الرادعة تحقيقاً للصالح العام.

ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وفي مركز ومدينة الباجور، تم المرور الميداني على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق قرية اسطنها للتأكد من الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية في هذا الشأن، كما تمكنت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس حي شرق شبين الكوم وبالتعاون التام مع مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، من ضبط 200 كجم لحوم مفرومة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وسبق وأن أصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.