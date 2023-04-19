محافظ المنوفية يقدم مساعدات مالية لـ150 حالة من الأسر الأولى بالرعاية

سلم اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لأكثر من 150 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أهالي وأبناء المحافظة، بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه، بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن سلسلة لقاءات «رد الجميل»، لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ المنوفية، مؤكداً الاستمرار في التواصل المباشر وتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأكثر استحقاقاً وذوي الحالات المرضية، لتلبية مطالبها وتقديم خدمات متميزة لها من أجل تحسين مستواها المعيشي، وتوفير حياة كريمة وآمنة لها تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

وأجرى المحافظ، حوارًا مفتوحًا مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتها وظروفها المعيشية والاجتماعية، ووجه بصرف 7 كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم، منهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من ناحية شنتنا الحجر ببركة السبع، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من زاوية الناعورة بالشهداء، وشاب من ناحية البتانون يبلغ من العمر 18 عامًا، طفل من قرية مليج بشبين الكوم، مواطن من ناحية سمان بالباجور يعول طفلين يعانوا شللًا نصفي، كما وجه ببحث إمكانية توفير 2 تروسيكل لحالتين يعولا أطفالًا من ذوي الهمم، وذلك من خلال التنسيق مع جمعية صناع الحياة للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بتحويل طفلة تعاني من عيوب خلقية بالوجه والفكين وآخر يعاني من عيب خلقي بالقدمين والعمود الفقري، إلى التأمين الصحي لإجراء الفحوصات الشاملة لهما، وكذا تحويل حالة إلى مستشفى أشمون العام تعاني من ضيق تنفس مستمر، حالتين إلى مستشفى المخ والأعصاب يعانيان من نوبات صرع، وحالة تعاني من ضعف السمع إلى مستشفى الجامعة لعمل مقياس سمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 3 أطفال يعانون من مرض ضمور العضلات.

فيما كلف محافظ المنوفية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنتين إحداهما من بركة السبع والأخرى من ناحية مليج بشبين الكوم، وكذا تسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من الحي القبلي بشبين الكوم، ووجه مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 10 مواطنين يلتمسوا إضافة المواليد على البطاقة التموينية الخاصة بهم، للاستفادة من صرف السلع المدعمة، كما كلف مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات الإنسانية.

محافظ المنوفية يلتقي عددا من الحالات الإنسانية

ومن أبرز الحالات الإنسانية، 5 مواطنين من مركز أشمون يعانون من أمراض الكلى وتليف بالجهاز التنفسي وعيوب خلقية وضمور بالعضلات ولديهم أطفالًا من ذوي الهمم، و4 مواطنين من مركز الشهداء يعانون من ضمور بالأطراف العلوية وشلل أطفال وأمراض السرطان، وكذا 4 حالات من الباجور لديهم ضعفًا بالسمع وشللًا نصفي والصدر، ومطلقة من مدينة سرس الليان وتعول 3 أبناء يعانون من مرض أنيميا البحر المتوسط ، كما تم صرف مساعدات مالية لـ 4 حالات ببركة السبع يعولوا أبناء لديهم نوبات صرع وتشوهات خلقية وضمور بالأطراف الأربعة، و7 مواطنين بمنوف يعولوا أطفالًا يعانون من ضمور بالمخ وشلل نصفي وكفيف تعرض منزله للحريق، وكذا 4 حالات بمركز تلا لديها فشلًا كلويًا وضمور بالمخ وضعف بالقدرات الذهنية وأمراض السرطان ، و18 حالة من مركز شبين الكوم تعاني من ظروف صحية وأسرية صعبة.