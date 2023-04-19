رفع درجة الاستعداد القصوى في المنوفية استعدادا لعيد الفطر المبارك

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة، مشددًا على الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

استعدادات مديرية التموين لعيد الفطر المبارك

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنّ المديرية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار الساعة لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة.

كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين، مؤكدًا أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته، وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز، أكد استقرار الحالة التموينية لسلعة البوتاجاز والمواد البترولية بكافة محطات تموين السيارات، لافتًا إلى تلقي غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

رفع حالة التأهب في المستشفيات بالمنوفية

وفي قطاع الصحة، أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال فترة الإجازة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة.

فيما أنهت مديرية الأوقاف كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ جرى التشديد على ضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى مع إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وفي أثناء عيد الفطر المبارك، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظًا على سلامة اللحوم، مضيفًا أنه جرى وضع خطة محكمة لتشديد الرقابة الصارمة على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، فضلًا عن تلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.

وجرى رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها، وفيما يخص قطاع الكهرباء ، تم التشديد على عدم انقطاع التيار الكهربائي وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، والتأكد من الإنارة العامة بالشوارع وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن، بالتواجد الميداني بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة، ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.