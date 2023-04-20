المجر تحظر واردات العسل وبعض منتجات اللحوم والحبوب من أوكرانيا

قال رئيس أركان رئيس الوزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم، إن المجر حظرت واردات العسل وبعض منتجات اللحوم بالإضافة إلى الحبوب من أوكرانيا حتى 30 يونيو، ما زاد الضغط على بروكسل لتوسيع الإجراءات المقترحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

إجراءات وقائية طارئة للقمح والذرة

وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها ستتخذ إجراءات وقائية طارئة للقمح والذرة وبذور عباد الشمس وبذور اللفت، بعد أن اتخذت بعض دول وسط أوروبا خطوات أحادية الجانب لحظر واردات المنتجات الغذائية من أوكرانيا لحماية قطاعاتها الزراعية، ومع ذلك، قالت المجر وبولندا إنه يجب أيضًا تضمين منتجات أخرى.

المجري تحظر 25 منتجا

وقال جيرجيلي جوليس، كبير موظفي رئاسة الوزراء المجرية، إن الحظر المجري على واردات الحبوب والمنتجات الزراعية الرئيسية «يشمل ما مجموعه 25 منتجًا، أهمها الحبوب وبذور اللفت وبذور عباد الشمس والدقيق والزيت والعسل وبعض منتجات اللحوم».

وذكر وزير الزراعة، إستفان ناجي، أن المجر ستواصل السماح بعبور الحبوب الأوكرانية، مما يضمن مغادرة هذه الشحنات بطريقة خاضعة للرقابة، وقال «كان من المفيد للمجر اتخاذ إجراءات حازمة وحماية مصالح المزارعين المجريين» في إشارة إلى الحظر، مضيفا أن الإجراءات أجبرت بروكسل على اتخاذ إجراءات.