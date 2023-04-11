النمسا تطلب تمديد الرقابة على الحدود مع المجر وسلوفينيا لـ6 أشهر

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، تقدم بلاده بطلب إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي؛ لتمديد الرقابة على الحدود مع المجر وسلوفينيا لمدة 6 أشهر أخرى.

أهمية ضبط الحدود لمواجهة أزمة اللاجئين

وقال كارنر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنّ هناك ضغطًا كبيرًا للهجرة منذ العام الماضي؛ لذلك كان من الضروري مواصلة الضوابط الحدودية، مشيرًا إلى أنه تلاحظ مؤخرًا أنّ أعداد طالبي اللجوء آخذة في الانخفاض وهي نتيجة طبيعية ومتوقعة لهذه الضوابط.

ولفت الوزير إلى أنّ تأمين الحدود النمساوية مهمة مكلفة وليست سهلة، مضيفًا: «علينا استثمار المزيد من الأموال، طالما أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعمل بكفاءة».

وتابع بأن النمسا على قناعة بضرورة الاستمرار في منع بلغاريا ورومانيا من الانضمام إلى منطقة شنجن بسبب استخدامهما كبوابة للهجرة غير الشرعية، مشددًا على أنه من الضروري الاستمرار في مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.