«التموين»: إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة قرب مواقع حصاد القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بطاقة تخزين 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ضمن خطة زيادة السعات التخزينية للقمح، فضلا عن مساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة إلى الصوامع الحقلية مباشرة والتي ستكون قريبة من الحقول الزراعية، ما يؤدي إلى تقليل معدلات الفاقد والهادر من المحصول.

موسم توريد القمح 2023

ويأتي إنشاء الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة توريد القمح من المزارعين لقربها من الحقول الزراعية، وشهد الموسم الحالي إنشاء 6 صوامع حقلية في موسم 2023، منها 4 صوامع في محافظة الشرقية وهي «منيا القمح، ونزلة خيال، وطوخ القراموص، وأبو حماد»، فضلا عن صومعة في مركز قويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

تشجيع المزارعين على التوريد

وأدي قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه بدلا من 1250 جنيها في سعر إردب القمح، إلى تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح.