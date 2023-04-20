ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة ومساومة مالكها في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بأنه أثناء قيامه بتوصيل خبز لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادي بالسيارة قيادته «ربع نقل» تفاجأ بقيام شخصين بمغافلته والاستيلاء على السيارة قيادته حال توقفها أمام المطعم المشار إليه ولاذا بالفرار، وفي وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً من هاتف محمول محدد، طلب خلاله المُتصل إبلاغ مالك المخبز محل عمله بدفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصين، مقيمان بالقاهرة) حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في المساومة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهما بأنه نظراً لكون مالك المخبز محل عمل المُبلغ مدين له بمبلغ مالي، قام بالاشتراك مع المتهم الثاني بمغافلة المبُلغ والاستيلاء على السيارة ثم اتصل بالمُبلغ وساومه على دفع المبلغ المُشار إليه مقابل استرداد السيارة.

باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.