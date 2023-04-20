«الداخلية»: تنفيذ 152 حكما قضائيا متنوعا في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2355) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (152) حكم قضائي متنوع.

فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات: ضبط 11 قضية.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.