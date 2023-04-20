وظائف بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف بمدرسة مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظتي «الإسكندرية والبحيرة».

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف المطلوبة التقديم يتم من خلال الدخول على هذا الرابط، أما الشروط فهي كالتالي:

معلم مواد تجارية

- يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم مواد فندقية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ للمعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ للمعلمين ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻣﻤﻴﺰات ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠوﻦ ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أداء واﺿﺤﺔ وﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، موضحة أن التقديم متاح حتى 28 ابريل الجاري.

وأوضحت التعليم أنه ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﺪب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ.