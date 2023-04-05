بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتمكين طالبات التعليم الفني.. «هي تقود»

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة، حيث قام محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة والنائب أحمد فتحي، مؤسسة شباب القادة، وتم التوقيع بحضور عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة.

دعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات

ويهدف البروتوكول إلى دعم وتمكين طالبات التعليم الفني من خلال دعم برنامج «هي تقود»، ويأتي ذلك انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية والشمول المالي ودعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص، ويستهدف البرنامج نحو 1800-2400 طالبة.

هذا ويستهدف بروتوكول التعاون دعم برنامج «هي تقود» ودوري شباب القادة «منصة الأنشطة الطلابية»، والذي ينظمهما كلا من مؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني في مصر وتنشئة جيل من رائدات الاعمال المصريات من مدارس التعليم الفني ومنصة الأنشطة الطلابية التي تقدم كافة أشكال الدعم للأنشطة الطلابية داخل الجامعات، ويستهدف البرنامج تبنى أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير مصدر عمل دائم يدر دخل ثابت.

كما يستهدف البروتوكول نشر الشمول المالي من خلال التعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب المدارس والجامعات، وذلك في خمس محافظات رئيسية هم القاهرة، الإسماعيلية، القليوبية، المنيا وبنى سويف، كما يتم تقديم الدعم المالي والفني لأفضل 350 طالبة من أصحاب أفكار المشاريع المبتكرة رائدات اعمال المستقبل من خلال برنامج تدريبي متكامل يشمل عدد من المهارات الشخصية والتقنية ومهارات ريادة الأعمال للمساعدة في خروج مشروعات ناشئة قائمة ناجحة على أرض الواقع.

تحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص

وصرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من دور البنك البارز في مجال المسئولية المجتمعية والشمول المالي ودعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص من خلال المشاركة في المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع في إطار مواصلة بنك مصر جهوده الحثيثة لتبني أفكار ومشروعات مبتكرة تخدم المجتمع وتساعد على تمكين الاقتصادي للمرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى خلال اللقاء عن سعادتها بالشراكة الثلاثية بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر ومؤسسة شباب القادة، مؤكدة أن هذه الشراكة ستؤتى بثمارها المرجوة، مشيدة بدعم بنك مصر للبرنامجين ايماناً بالدور الاجتماعي والاقتصادي للبنك بجانب دوره الاستثماري، وأكدت أن برنامج «هي تقود» ومنصة الأنشطة الطلابية يأتيان في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 المتسقة مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني

كما أثنت الدكتورة مايا مرسي على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسه شباب القادة، مشيرة إلى أن تلك المؤسسة كانت من اوائل المؤسسات التي تطرقت لملف التعليم الفني وأهميته، مشيدة بالنجاح الذي حققه البرنامجين خلال الفترة الماضية في المحافظات المستهدفة.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الاعمال المختلفة هو السبيل لتقدم المجتمعات، ولقد أظهرت مؤسسة شباب القادة على مدار سنوات عديدة أنها جديرة بهذا التعاون بعد مشاركتها في قصص نجاح العديد من الطلاب والطالبات في قطاعات التعليم المختلفة.

وأكدت دينا حسين على أهمية التعليم الفني في الوقت الحالي وعن ثقتها في استجابة العديد من الفتيات للمبادرة وتقديم العديد من المشاريع والاستفادة من التعاون القائم بين الثلاث جهات لدعم فتيات التعليم الفني.