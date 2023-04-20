تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة.. 60 مسجدا

أعلنت مديرية أوقاف البحيرة، تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة، وذلك في إطار استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجرى تجهيز المساجد الكبرى التي ستشهد أداء صلاة الجمعة بها، بالإضافة إلى تجهيز الساحات الملحقة بعدد من تلك المساجد، واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة

وعن تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة، أشارت مديرية الأوقاف، إلى أنه جرى تجهيز 60 ساحة بعدد 60 مسجدا، ستشهد أداء صلاة العيد مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.

تطهير ساحات صلاة عيد الفطر في البحيرة

كما شهدت ساحات مساجد صلاة العيد الفطر في البحيرة، عمليات تعقيم وتطهير مكثفة طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ووكيل مديرية أوقاف المحافظة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف المديريات، إذ أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر في البحيرة

كما أشار وكيل صحة البحيرة، إلى زيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، مع التشديد على تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أية حالات مرضية.

وشدد وكيل صحة البحيرة على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها بالأسواق، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، كما وجه بأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة والحلويات، لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته.