فسحة عيد الفطر 2023.. أجمل أماكن الخروج في محافظة القليوبية بأقل تكلفة

ساعات تفصلنا عن انطلاق أول أيام عيد الفطر، إذ تتجه أنظار الأسر والشباب والأطفال إلى فسحة عيد الفطر 2023، لذا يرغب الجميع في معرفة أماكن الخروج في محافظة القليوبية احتفالا بالعيد.

أماكن الخروج في محافظة القليوبية

وتشهد المحافظة خلال الساعات الماضية استعدادات مكثفة في مناطق فسحة عيد الفطر 2023وأماكن الخروج في محافظة القليوبية استعدادا لاستقبال عيد الفطر.

وتتنوع أماكن الخروج في محافظة القليوبية إذ توجد الحدائق العامة وكورنيش النيل ونوادي الهيئات والنقابات، وكلها بأسعار رمزية للدخول والاستمتاع بالقليوبية، كما يوجد مناطق مجانية على رأسها كورنيش النيل.

وتعد المناطق الترفيهية وكورنيش النيل والحدائق العامة من أهم أماكن الخروج في العيد بالقليوبية، منها المتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها، وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية بالعاصمة بنها، وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها، بالإضافة إلى الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى في هذه المناسبة.

حدائق ومنتزهات فسحة عيد الفطر في محافظة القليوبية

في سياق متصل، تشهد حدائق القناطر المعروفة بمنتجع الغلابة أو حدائق الشرق استعدادات مكثفة باعتبارها أحد أهم مناطق فسحة عيد الفطر 2023 وأماكن الخروجات في محافظة القليوبية، حيث أكدت إدارة الري بالقناطر تجهيز الحدائق لاستقال المواطنين في الحدائق المختلفة التابعة لها بأسعار دخول تبدأ من 5 جنيهات، ولاتتعدى 20 جنيها.