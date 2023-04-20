وظائف جديدة بمدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توافر وظائف بمدرسة بمدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في محافظتي المنوفية والبحيرة.

اتاحة التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية

وأشارت «التعليم» في تقرير صادر عنها إلى أن التقديم لتلك الوظائف يتم من خلال هذا الرابط، ويتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية و«الحكومية لغات» والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، موضحة أن تفاصيل الوظائف كما يلي:

أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول شؤون مالية وإدارية

. حاصل على مؤهل عالي مناسب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.