هل يشعر الميت بمن يزوره يوم العيد؟.. الإفتاء تجيب

هل الميت يشعر بمن يزوره يوم العيد؟، سؤال يطرحه العديد من المسلمين مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، ورغبة الكثيرين في زيارة القبور والاقتراب من أحبائهم الراحلين، وتزيد التساؤلات مع حلول العيد: «هل الميت يشعر بمن يزوره يوم العيد؟».

هل الميت يشعر بمن يزوره يوم العيد؟

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال هل الميت يشعر بمن يزوره يوم العيد؟، من خلال الدكتور علي جمعة في فتوى حملت رقم 6983، قائلة إنه من المقرر أن الإنسان إذا مات فإنَّ موته ليس فناءً محضًا أو عدَمًا لا حياة فيه، بل هو انتقال من حياة إلى حياة، فيكون مدركًا لكل ما حوله يشعر بمَن يزوره ويرد عليه السلام إذا سلم عليه.

وأضافت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حول هل الميت يشعر بمن يزوره يوم العيد؟، أن هذا ممَّا ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعدّدة، ثبوتًا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت، بل نقل الأئمة إجماع السلف وأهل السنة على إثبات إحياء الله تعالى لعموم الموتى في قبورهم.

وأوضحت أن الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان (6/ 129، ط. دار الفكر)»: أعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه: هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلّمهم».

الإفتاء توضح هل الميت يشعر بمن يزوره يوم العيد

وتابعت، أن الموت في حق الأنبياء والصالحين ارتقاء إلى حياة أكمل ودرجة أسمى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأنبياء بأنهم أحياء في قبورهم يصلون، كما نص القرآن على حياة الشهداء، في نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154].