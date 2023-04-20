«التموين»: انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الفطر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الفطر، لتوفير العيش للمواطنين المستحقين للعيش البلدي المدعم على بطاقات التموين.

صرف مستحقات أصحاب المخابز

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال أيام العيد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة، والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الفطر، بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر.

توفير الخبز البلدي

وأضافت وزارة التموين، في بيان لها، أن ذلك يأتي بهدف توفير الخبز البلدي المدعم لكل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال أيام عيد الفطر.