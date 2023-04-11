«التموين»: صرف العيش البلدي من المخابز منتظم في إجازة عيد الفطر دون تعطل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف العيش البلدي من المخابز لحاملي بطاقات التموين طوال فترة إجازة عيد الفطر من 20 إلى 25 أبريل.

صرف العيش البلدي على البطاقة

ونوهت وزارة التموين، بأنه على المخابز الراغبة في الحصول على إجازة خلال فترة عيد الفطر المبارك 2023 التقدم بطلب أولا إلى مديرية التموين التابعة لها في المحافظة والتي تجري حصر بعدد وبيانات المخابز العاملة خلال فترة العيد.

إجازة المخابز في عيد الفطر

وأصدرت وزارة التموين، قرارا بتحديد آلية عمل المخابز والمطاحن خلال فترة عيد الفطر المبارك 2023، أنَّ مديريات التموين ترسل ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت»، وكذلك الوزارة، مشترطة أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط.

وشددت وزارة التموين على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 21 أبريل حتى 22 أبريل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن منح المطاحن إجازة 3 أيام ، يأتي على إثرها صرف حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز، وللاطلاع على نص القرار من هنــــا.