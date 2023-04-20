«التموين»: فتح المخابز البلدية في الخامسة صباحا بعد انتهاء رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أنّ المخابز ستعود للعمل بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

حصص دقيق المخابز البلدية

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان عنه قبل قليل، توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب ‏متوسط الصرف لكل ‏مخبز في الأيام السابقة، مشددا على أنّ ‏المخابز ستكون تحت رقابة تموينية مشددة.

ووجّه وزير التموين، مديريات التموين، بتسيير الحملات يوميا على ‏المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلى ‏مستحقيه من حاملي البطاقات التموينية.

غرفة عمليات مركزية

‏من جانبه، قال الدكتور أحمد ‏كمال، المتحدث الرسمي معاون وزير التموين‏، إنّ وزير التموين يتابع يوميا ‏الأنشطة التموينية من ‏خلال غرفة العمليات المركزية ‏بالوزارة وغرف العمليات المركزية ‏بالمديريات.

وأشار ‏المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى أنّ كل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز، وهناك بعض المخابز حصلت ‏على إجازة بناء على تقديمهم طلبا بالإدارة التموينية ونسبتها لا تتخطى 10% في كل ‏مركز وحي ومدينة.