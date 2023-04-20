«التموين»: فتح المخابز البلدية في الخامسة صباحا بعد انتهاء رمضان
كتب:
وفاء الصعيدي
03:37 م | الخميس 20 أبريل 2023
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - صورة أرشيفية
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ المخابز ستعود للعمل بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.
حصص دقيق المخابز البلدية
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان عنه قبل قليل، توفير حصص الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب متوسط الصرف لكل مخبز في الأيام السابقة، مشددا على أنّ المخابز ستكون تحت رقابة تموينية مشددة.
ووجّه وزير التموين، مديريات التموين، بتسيير الحملات يوميا على المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلى مستحقيه من حاملي البطاقات التموينية.
غرفة عمليات مركزية
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون وزير التموين، إنّ وزير التموين يتابع يوميا الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى أنّ كل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز، وهناك بعض المخابز حصلت على إجازة بناء على تقديمهم طلبا بالإدارة التموينية ونسبتها لا تتخطى 10% في كل مركز وحي ومدينة.